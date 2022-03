OHL wil zaterdag in uitverkocht stadion winnen van Anderlecht

Voetbalclub OHL speelt nu zaterdag thuis tegen Anderlecht. Anderlecht staat momenteel vierde in het klassement, OHL twaalfde. Het wordt geen makkelijke wedstrijd, zegt OHL-coach Marc Brys. Want Anderlecht is niet meer dezelfde ploeg als in de heenronde, het voetbalt nu beter. Maar winnen blijft het hoofddoel, zegt Brys: "Ik denk dat wij moeten knokken voor elk punt. Dat moeten we elk weekend doen. Dat wordt niet gemakkelijk tegen een fris Anderlecht."