Oorlog in Oekraïne woedt ook op sociale media: nepverhalen zijn schering en inslag, hoe herken je ze?

Het is niet altijd duidelijk wie welke beelden verspreidt en met welk doel dat gebeurt. Veel beelden worden gebruikt om angst aan te jagen, maar ook om een invasie te rechtvaardigen. Verschillende video's tonen bijvoorbeeld vermeend geweld vanuit Oekraine. Dat kan op zijn beurt dienen om tegenacties te rechtvaardigen.

Binnen de Europese Commissie klinkt het dat er door Rusland duidelijk een handboek wordt gevolgd om via foutieve berichtgeving het conflict te doen ontaarden. Sinds 2016 is er binnen de EU een team dat toegewijd volgt hoe Rusland via desinformatie en fake news de Europese lidstaten uit elkaar probeert te spelen. Hetzelfde gebeurt ook al met de NAVO-partners.

“Er zijn drie grote verhaallijnen die we altijd zien terugkomen", zegt één van de onderzoekers die om diplomatieke redenen anoniem wil blijven. "De nepverhalen die tot dusver op de wereld werden losgelaten, dienden vooral om een momentum te creëren waarop het conflict militair zou kunnen losbarsten. Een trigger moment, zeg maar. Er worden op dit moment veel verhalen gefabriceerd en gemanipuleerd die een rechtvaardiging geven voor een actie of een reactie vanuit Rusland.”



“Daarnaast probeert Moskou ook de oorzaak en het gevolg van dit conflict om te draaien", zegt de EU-bron. "Rusland beweert dat het zich moet verdedigen tegen het Westen en Oekraïne. Voor hen ligt de oorzaak van deze crisis daar, terwijl de feiten net het tegenovergestelde aantonen.”



“Wat we ook zien terugkeren is een thema dat al langer meegaat: Poetin probeert Oekraïne af te schilderen als een gefaald land met corrupte leiders. Dat verhaal is duidelijk gelanceerd met het oog op afbrokkelende Westerse steun voor Kiev."

"De leden van de Oekraïense regering worden ook regelmatig en letterlijk neo-nazi's genoemd. Rusland spreekt zelfs over een nakende genocide die het land zal veroorzaken. Dat verhaal stimuleren media, die in de handen van de Russische staat zijn, volop. Ook diplomaten, parlementsleden en Twitteraars met een duidelijke Kremlinlink delen het op sociale media. De woorden "nazi” en "genocide" gaan de laatste tijd zelfs viraal op verschillende sociale media. Toevallig is dat niet. Het is meer dan gewone propaganda. We zien een duidelijke en gecoördineerde manipulatie van informatie door staatsgestuurde media."