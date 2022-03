Oostende zoekt kansarme jongeren uit 3de middelbaar om ze te begeleiden richting hoger diploma

Momenteel loopt er een nieuwe kandidatenoproep. "Maar het is moeilijk om de juiste profielen te vinden", zegt Kathy Perneel. "We zijn zeer specifiek op zoek naar jongeren die al goede cijfers halen en die ambitie tonen om verder te studeren. Maar bij wie de thuissituatie niet makkelijk is. De jongeren waarvan je voelt, als we hier geen extra hulp bieden, dan zullen ze het misschien nooit halen. Er is een strikte selectie, de nood om dit traject te volgen, moet er wel zijn natuurlijk."