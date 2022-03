Oud-Europarlementslid Mark Demesmaeker over Oekraïne: "Mijn maag krimpt ineen, ik vrees voor het leven van vrienden en collega's"

Demesmaeker volgt als ex VTMnieuwsanker en ex EU-Parlementslid (N-VA) de actualiteit op de voet. Toen hij vanmorgen het nieuws hoorde over de Russische inval in buurland Oekraïne probeerde hij nog van uit zijn thuisbasis Halle contact te maken met vrienden en collega's in Oekraïne. "Sommige mensen heb ik nog kunnen bereiken, anderen hebben duidelijk bewust hun mobieltje uitgezet. Mijn maag kromp ineen toen ik de beelden zag. Ik zag hun gezichten en namen zo voor mij. Ik heb jaren intens samengewerkt met collega's uit Oekraïne. De enige oplossing lijkt me de geldkraan toedraaien voor Poetin en andere machtige Russen die een rijkeluis leven leiden."