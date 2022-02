Oude schaatshal Maaseik wordt kinderpretpark Beverland: "We mikken op de paasvakantie"

Ouders die hun kinderen vergezellen mogen gratis naar binnen. “We bouwen een gezellig horecagedeelte waar volwassenen terecht kunnen. De verbouwing van de hal was een hele klus, waarbij we hebben gekozen voor groene energie, met een aantal zonnepanelen op het dak en met een ventilatie volgens de nieuwe strenge normen. Verder zullen we ongeveer 15 tot 20 mensen kunnen tewerkstellen, waaronder een vijftal vaste medewerkers. Het is de bedoeling dat we vooral werkgelegenheid zullen bieden aan mensen uit de buurt.”

Burgemeester Johan Tollenaere is blij met de nieuwe invulling van de vroegere schaatshal. “Er was zeker nog behoefte aan recreatiemogelijkheden in onze stad, en ook in de regio rondom Maaseik.”