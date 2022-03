Papa van verongelukte Loes (7) uit Schoten blikt een jaar later terug: "Alle dagen zijn moeilijk, maar we moeten vooruit"

Vandaag staat de familie van Loes extra stil bij het ongeval, maar het voorbije jaar was dat niet anders: "Alle dagen zijn moeilijk. Het is een jaar geleden, maar we hebben ook echt een jaar geleden. Maar we proberen vooruit te denken, dat zijn we onszelf en onze andere kinderen verplicht", zegt de Laat. "We zijn ook zeker niet blind voor alle mooie dingen die al gebeurd zijn ondanks de tragedie die ons heeft overvallen. We hebben fantastische muziek kunnen maken, veel nieuwe mensen leren kennen en oude vriendschappen opnieuw aangehaald."