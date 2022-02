Plopsa onthult plannen voor nieuw waterpretpark in Mechelen, maar niet iedereen is er blij mee

Als Plopsaqua Zennebad er komt, zal een deel van het Zennebeemdenbos moeten verdwijnen, en daar is niet iedereen blij mee. "Het is heel mooi stuk natuur, en het is recent ook opengesteld voor wandelaars", zegt Tom Boermans van de actiegroep de Groene Buffer Mechelen-Zuid. "Elk stuk natuur dat verdwijnt voor zo'n megalomaan project is te veel. We hebben al geprobeerd om hierover in dialoog te gaan met Plopsa en de stad, maar we worden niet serieus genomen."