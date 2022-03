Wielercommentator Niko De Muyter is opgelucht dat er opnieuw publiek mag komen kijken

Voor het eerst sinds corona kan de Omloop Het Nieuwsblad weer doorgaan met publiek. Niet alleen de wielerfans zijn enthousiast, maar ook voor speaker Niko De Muyter is dit een opluchting. Hij staat al meer dan 30 jaar aan de start en aan de finishlijn van grote wielerwedstrijden in Vlaanderen. "Het is een uit de hand gelopen hobby", zegt hij al lachend. De Muyter houdt er de mensen op de hoogte over wat er in de wedstrijd gebeurt. Wie gaat in de aanval? Wie heeft pech? Wie doet een ontsnappingspoging?