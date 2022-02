Wordt veevoeder binnenkort onbetaalbaar voor Belgische boeren door oorlog in Oekraïne?

In het familiebedrijf Maalderij Roosens in Schoten worden granen al 8 generaties lang verwerkt tot veevoer. Eigenaar Jan Roosens vreest alvast voor een stijging van de graanprijzen: “Oekraïne is een heel grote producent van mais, tarwe en gerst. De laatste jaren hebben de graanproducenten in West-Europa slechte oogsten gehad door te natte en droge maanden. Daardoor is er binnen Europa een heel lage graanstock en hebben we Rusland en Oekraïne nodig. Dat gaan we merken in de prijs."