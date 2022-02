Van blinde paniek tot grote vastberadenheid: zo reageren Belgen in Oekraïne op oorlog in hun land

Verder in het westen van het land woont Hardwin Derynck samen met zijn Oekraïense vrouw en twee dochters. Ternopil ligt op zo'n 200 kilometer van de Poolse grens. Hij probeert het land te verlaten. "Sorry dat ik een beetje in paniek ben", zegt hij in "Spits". "Ik ben spullen aan het verzamelen om naar België te komen. We zijn vannacht bezig geweest met diesel en benzine inslaan. We proberen ook geld af te halen, maar daar staan limieten op. We kunnen 100 euro per dag afhalen. Iedereen staat aan de bank."