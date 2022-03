De Watergroep wil minder water oppompen in Heers

"In eerste instantie gaan we een tijdelijke pompinstallatie installeren, die tegen de zomer in dienst wordt genomen", zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. "Die installatie zal een aantal klanten bevoorraden vanuit een ander station, waardoor we het volume in Bovelingen sneller kunnen terugbrengen." Op langere termijn zijn er plannen om in Borgloon een nieuw waterproductiecentrum te bouwen, maar daar moeten alle vergunningen en terreinen nog in orde gebracht worden. Dat kan ten vroegste tegen 2028 klaar zijn. "Daarna willen we het debiet in Heers dan verlagen naar 450.000 kubieke meter per jaar."