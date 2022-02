"Wereldprimeur" in UZ Brussel: vrouw met Turner-syndroom krijgt gezonde baby van eigen ingevroren eicellen

Het syndroom van Turner is een doorgaans niet-erfelijke, aangeboren genetische aandoening die enkel bij vrouwen voorkomt. Vrouwen hebben normaal twee X-chromosomen, vrouwen met het syndroom hebben maar één of maar één normaal X-chromosoom. In dat tweede geval heeft het tweede X-chromosoom een afwijkende vorm of is het niet volledig.

Soms is er ook sprake van mozaïcisme - genoemd naar mozaïek - en dan heeft de vrouw in cellen in een deel van haar lichaam één X-chromosoom of één normaal en een afwijkend X-chromosoom en heeft ze in de andere cellen twee normale X-chromosomen. In dat geval zijn de symptomen vaak milder. De vrouw die nu bevallen is, had deze vorm van het Turner-syndroom.

In België lijden er meer dan 2.000 vrouwen aan het syndroom van Turner, dat zowat een op de 2.500 pasgeboren meisjes treft.