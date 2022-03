ZNA ziet meer platvoeten en voetletsels: "Door de coronacrisis zijn misvormingen verergerd" 

"We zien dat mensen nu vooral langskomen met problemen die al een tijdje bezig waren", zegt dokter Kris Buedts van ZNA. De artsen zien dat door de coronacrisis zorg is uitgesteld. "Die patiënten konden ofwel niet terecht bij de kinesist of in de ziekenhuizen, ofwel hadden ze zelf te veel schrik om te komen. Daardoor is hun behandeling spijtig genoeg te lang uitgesteld. Er is dus te weinig hulp gezocht en geboden tijdens de coronacrisis."