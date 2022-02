Zwembad de Alk in Wingene vannacht leeggelopen: "300.000 liter naar de kelder gevloeid"

Deze nacht liep ongeveer 300.000 liter uit het zwembad naar de kelder van De Alk in Wingene. Er is iets foutgelopen met de zuiveringsinstallatie. Die pompt het water weg naar een kuip onder het zwembad, daar wordt het gezuiverd en dan teruggepompt. Maar blijkbaar is er een breuk in de leiding die terug naar het zwembad loopt. Daardoor liep de hele kelder onder. Die is gelukkig vrij groot, waardoor het water maar een kleine halve meter hoog stond.

De kelder wordt nu leeggepompt, de breuk hersteld en het bad terug gevuld. De brandweer is bezig met het water uit de kelder te pompen. "Gisteren was er nog niks aan de hand", vertelt burgemeester Lieven Huys (CD&V), "maar vannacht hadden we dus die breuk in de watertoevoer. Het zal nog een tijd duren vooraleer we alles terug in orde zullen krijgen."