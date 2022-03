82-jarige Silvère is bode bij rechtbank van Veurne: "Het is goed om bij de mensen te zijn"

Silvère begon als bode nadat hij op pensioen ging bij de Rijkswacht, waar hij 21 jaar werkte. “Het was de toenmalige voorzitter van de rechtbank, die het me in 1995 vroeg. Door de Rijkswacht kwam ik hier al jaren over de vloer, vaak om stukken in te dienen of te overleggen over een zaak. Ik doe dit dus nu al langer dan mijn actieve carrière daar. En ik wil het ook nog zolang blijven doen als mogelijk. Hele dagen thuis zitten is niet goed."