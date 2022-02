Aalst maakt zich op voor carnavalsweekend zonder officieel feest: wat mag en wat niet?

In Aalst stijgt de carnavalskoorts naar ongekende hoogtes want voor het eerst sinds de start van de coronacrisis mag er nog eens een beetje gevierd worden. “Er is een soort ongebreidelde hang naar creativiteit en er is ook wel veel feest- en knaldrang” zegt burgemeester D’Haese. “Ik heb daar begrip voor maar er liggen nog altijd veel mensen in onze ziekenhuizen en de coronabarometer staat op oranje. Daarom kan dus niet zomaar alles.”