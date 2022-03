Actievoerders betogen aan Russisch consulaat in Antwerpen

De actievoerders vragen het westen en de Navo om Oekraïne te beschermen. De actievoerders zongen Oekraïense liederen en riepen anti-Russische slogans. "We roepen luidkeels omdat we willen laten voelen dat we dit niet zomaar laten gebeuren", klinkt het bij één van de actievoerders. "De situatie is schrijnend, we vragen nog meer sancties tegen Rusland"

De betoging verliep vreedzaam, de politie heeft wel de straat afgesloten voor het verkeer.

Om 19.30 uur houdt de katholieke geloofsgemeenschap Sant'Egidio een vredeswake aan de Carrolus Borromeuskerk in Antwerpen.