André Gyselbrecht mag onder voorwaarden af en toe de gevangenis verlaten

André Gyselbrecht werd in 2019 jaar door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 21 jaar cel als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Die werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Eerst beweerde Gyselbrecht dat hij het slachtoffer enkel een lesje wilde leren, maar op het correctionele proces in Brugge bekende hij zijn rol uiteindelijk toch.