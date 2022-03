Drugsbende opgerold die verantwoordelijk is voor de invoer van 11 ton cocaïne: luxeauto’s, horloges en 500.000 euro in beslag genomen

In juni 2020 is de Antwerpse politie gestart met een onderzoek naar de criminele organisatie. De hoofdverdachte is een 28-jarige man uit Brecht die lange tijd opereerde vanuit zijn villa in het Spaanse Marbella. De raadkamer heeft zijn aanhouding vandaag verlengd. In totaal worden er 61 mensen ervan verdacht 11 ton cocaïne verhandeld te hebben via de Antwerpse haven. Onder hen heel wat dokwerkers.