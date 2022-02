Unieke vondsten van Sint-Michielsabdij aan Scheldekaaien in Antwerpen verrassen archeologen

De stadsarcheologen ontdekten ook zaken waar ze niet verwacht hadden om op te stoten. “We waren verrast door het grote aantal begravingen dat we hebben teruggevonden”, vertelt archeoloog Anne Schryvers bij Radio 2 Antwerpen. “Nadat de abdij afgebroken was, hebben hier pakhuizen gestaan. We hadden gedacht dat die iets meer vernietiging aangericht hadden, maar dat bleek dus heel goed mee te vallen. De resten waren nog zeer intact en we hebben dus een groot aantal skeletten teruggevonden.”