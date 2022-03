Bart De Wever (N-VA): "Alle begrip voor protest in Antwerpen tegen dictator Poetin"

De Wever is kritisch voor de rol van Europa. "Europa moet wakker worden. We hebben onszelf militair verwaarloosd. Daar gaan we nu een zware prijs voor betalen. We hebben deze dictator (Poetin nvdr.) niet ontmoedigd om dit te doen", aldus De Wever bij Radio 2 Antwerpen. "De politieke extremisten van links en rechts hebben hem zelfs actief aangemoedigd en gesteund. Zij mogen in eigen boezem kijken als de energiefactuur bij de mensen in de bus zal vallen."