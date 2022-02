Ruis op de lijn in Borgerhouts bestuur door houding PVDA over Oekraïne? Groen wil uitleg van coalitiepartner

In het Vlaams Parlement heeft de partij PVDA zich gisteren als enige onthouden bij de stemming om de Russische aanval op Oekraïne te veroordelen. Ook in de Kamer was PVDA een koel minnaar van harde sancties voor Rusland. Die houding heeft tot heel wat verontwaardiging geleid bij andere politieke partijen zoals Groen en Vooruit.

In het Antwerpse district Borgerhout zit PVDA net met die twee linkse partijen in de meerderheid. "Ook ik heb met verbazing gekeken naar het standpunt van PVDA", zegt Marij Preneel (Groen), Borgerhouts districtsburgemeester, aan Radio 2 Antwerpen. "Dit zal niet meteen gevolgen hebben voor Borgerhout, we moeten lokale en internationale politiek niet vermengen. We hebben een Borgerhouts bestursakkoord. Maar ik wil wel een gesprek aangaan met PVDA. We hoeven het niet over alles eens te zijn, maar dit moeten we grondig doorpraten."