Boezingenaar Cédric Vandecasteele veroordeeld tot 17 jaar cel na moord op zijn vader

Alles wijst erop dat Cédric kort voor de moord cocaïne gebruikte. Volgens de gerechtspsychiaters verkeerde hij daardoor in een psychose. Volgens Johan Platteau, de advocaat van de beschuldigde, verkeerde zijn cliënt in een waan en was hij ontoerekeningsvatbaar. De jury achtte Cédric na een beraad van 2 uur toch schuldig. Het Openbaar Ministerie vorderde 24 jaar cel. De verdediging haalde verzachtende omstandigheden aan zoals pesterijen tijdens zijn jeugd, zijn sociaal vangnet en het feit dat hij zich in de gevangenis als een modelgevangene gedraagt. Hij studeert daar rechten en haalt volgens zijn advocaat goeie punten.