Celstraffen tot acht jaar voor drugsorganisatie "Mixers"

De Mixers waren bij de belangrijkste drugsorganisaties van Antwerpen. Ze leverden hand- en spandiensten aan bendes die ladingen cocaïne wilden uithalen in de haven en hadden daarvoor havenmedewerkers op hun loonlijst staan. Daarnaast verhandelden ze zelf ook cocaïne, die ze al dan niet verkregen via de uithalingen.



Het hoofd van de familie werd samen met zijn broers veroordeeld tot respectievelijk acht, zes en vijf jaar cel. De onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Twaalf (zaken)partners en medewerkers kregen celstraffen van zes maanden tot acht jaar. Onder hen bevond zich ook een inspecteur bij de politiezone Brussel-West die opzoekingen had gedaan in de politiedatabanken. Hij kreeg drie jaar cel met uitstel. Een handelaar in PGP-toestellen werd veroordeeld tot vier jaar cel. Een beklaagde kreeg een opschorting en twee anderen werden vrijgesproken.

De rechtbank sprak ook fikse verbeurdverklaringen uit. De Mixers hadden weinig officiële inkomsten, maar dat stond in schril contrast met de vele cashstortingen en -aankopen die ze verricht hadden in België en in Marokko. Er werd beslag gelegd op vastgoed, luxewagens, jetski's en een speedboot die met het drugsgeld gekocht zouden zijn. Alles samen werd een bedrag van ruim twee miljoen euro verbeurd verklaard, met inbegrip van een aantal in beslag genomen goederen en gelden.