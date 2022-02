Champions League-finale verhuist van Rusland naar Frankrijk

De finale van de Champions League voetbal verhuist van de Russische stad Sint-Petersburg naar het Stade de France in Parijs. Dat heeft het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA vrijdag beslist in een buitengewone vergadering. Na de inval van Russische troepen donderdag in Oekraïne kwam de UEFA onder druk te staan, onder meer vanuit het Europees Parlement, om de finale van de Champions League weg te halen uit Rusland. Lees meer bij Sporza.