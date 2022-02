Das komt vast te zitten in keldergat in Sint-Truiden: "Zijn dikke billen bleven buitensteken"

Vermoedelijk wilde de das schuilen in de kelder, maar hij kwam vast te zitten in het keldergat. "Het keldergat bleek dieper dan gedacht en de das kon niet meer terug", vertelt Mathieu Helleputte van de Animal Rescue Service in Sint-Truiden. "Wellicht dacht het dier dat het veilig zat in het donker. En gezien zijn kop in het donker zat ging hij er ook vanuit dat hij veilig verborgen zat voor iedereen. Maar zijn dikke billen zijn blijven buitensteken."