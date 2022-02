Belegering Kiev verloopt wellicht in 3 fases, ex-legerkolonel legt uit hoe het Russische leger te werk gaat

Stel dat de strategische zones in vijandige handen zijn en de troepen via corridors vlot binnen en buiten de hoofdstad kunnen geraken, kan het Russische leger overschakelen naar de derde fase. Daarin wordt elke laatste vorm van weerstand de kop ingedrukt.

"Dat is het nekschot. Men probeert de weerstandsnesten die er in bepaalde zones of wijken nog zouden zijn op te ruimen", legt Housen uit. "Het leger gaat een wijk dan echt isoleren en met infanterie (militairen te voet, red.) en pantservoertuigen binnentrekken. Straat per straat en huis per huis gaan ze die wijk dan 'zuiveren'."

Wanneer die laatste weerstand is uitgeroeid, zal Poetin de volledige controle over Kiev in handen hebben.