Wijkagent lost diefstallenplaag op van reclameborden voor geuze Boon

Danny Vierendeels, het hoofd van de wijkwerking van de politiezone Zennevallei, is een tevreden man. "Wij hebben een einde kunnen maken aan een diefstallenplaag, die al sinds 2019 bezig was. Er zijn in die periode ruim 20 borden gestolen. De doorbraak kwam er nadat we ons contact met enkele cafébazen in de stad hadden hadden versterkt. Dat zorgde ervoor dat er meer van die diefstallen werden gemeld. En zo konden we na onderzoek de dader oppakken."