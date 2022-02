"De deernen hebben eerst seks met de kerkheer zelf": in boek "De wedergekeerden" komt enkel klinker e voor

George Perec (1936-1982) is vooral bekend van zijn “La vie, mode d’emploi”, vertaald als “Het leven, een gebruiksaanwijzing”, een geheel van verhalen die zich afspelen in een flatgebouw.

De Franse schrijver hield van taalspelletjes. In 1969 schreef hij een roman over de mysterieuze verdwijning van de letter e, “La disparition”. In heel dat boek komt de letter geen enkele keer voor. In “Les revenenentes” uit 1972 is het net omgekeerd: daarin komt énkel de e voor en geen andere klinkers.