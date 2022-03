Eerste erkende woonzorgcentrum voor mensen met jongdementie in regio Aalst: “Jonge mensen nu vaak in gewoon rusthuis”

“In de regio was er nog geen erkende opvang voor mensen met jongdementie en die is nodig. Want, nu belanden deze mensen vaak nog tussen ouderen van 80 of 90 jaar. Er is een groot generatieverschil en een andere mentaliteit. Door het nieuwe centrum lossen we dat op”, zegt directeur Dominique Bracquené. In het centrum kunnen 8 mensen terecht. De jongste inwoner is nu 54, de oudste 69.