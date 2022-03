Eerste schoolstraat in Grimbergen wordt met slagbomen afgesloten

De eerste school in de rij is dus de Prinsenschool en dat was een bewuste keuze, zegt schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA): "Binnenkort start hier vlakbij de vernieuwing van de Lagesteenweg. Dat betekent dat het verkeer zeker één jaar lang andere straten zal gebruiken. Daarom wilden we deze schoolomgeving als eerste veiliger maken", stelt Roosen.