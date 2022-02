DNA-onderzoek bevestigt dat dode ree in Tielt-Winge werk was van wolf

Loos verwacht dat er steeds meer wolven zullen opduiken. "Ze kunnen van alle kanten komen. Zo hebben we welpen in de provincie Limburg, die kunnen afzakken naar Vlaams-Brabant. Maar het kunnen even goed wolven uit Duitsland of uit het Zuiden zijn. Zo worden in Duitsland elk jaar naar schatting 700 welpen geboren. De helft daarvan haalt het niet, maar de andere helft zwermt over heel Europa uit. Dat er daarvan eens eentje in Vlaams-Brabant voorbijkomt is dus best mogelijk", besluit Jan Loos.