Esch-sur-Alzette straks Culturele Hoofdstad van Europa, maar kent iémand die stad in Luxemburg?

Niet een maar drie Culturele Hoofdsteden dit jaar!

Esch-sur-Alzette is niet alleen, in 2022 kan je ook nog naar Novi Sad in Servië en Kaunas in Litouwen. Door de coronacrisis zijn er dit jaar uitzonderlijk drie Culturele Hoofdsteden van Europa.

Novi Sad telt een kleine 300.000 inwoners en is daarmee de tweede grootste stad van Servië. Novi Sad, ofwel "nieuwe tuin", ligt aan de Donau en is de hoofdstad van de zeer diverse regio Vojvodina. Wellicht niet toevallig focust de stad deze maanden daarom op migratie. Zo loopt er op dit moment een expo rond dat thema, met kunstwerken van Europese meesters zoals El Greco en Marc Chagall naast die van Servische kunstenaars. In de stad wordt elk jaar ook een de grootste muziekfestivals van Europa georganiseerd: EXIT. Hier vind je het volledige programma voor dit culturele jaar.

Kaunas in Litouwen is, na hoofdstad Vilnius, de grootste stad van het land, met net geen 300.000 inwoners. De zeer centraal gelegen stad staat bekend voor de bijzondere, vaak modernistische architectuur. UNESCO noemde Kaunas eerder al een van de design cities van de wereld. Op dit moment toont de Zuid-Afrikaanse hedendaagse kunstenaar William Kentridge werk in de stad, later volgen onder anderen Yoko Ono en Marina Abramavic. Het volledige programma vind je hier.