Essense carnavalisten zorgen voor feest in Essense en Kalmthoutse woonzorgcentra

Ook dit jaar nog geen grote carnavalsstoet in Essen. Dan maar feest vieren waar ze het goed kunnen gebruiken, dachten de carnavalisten van de Ossekoppen. "Gisteren hebben de kleuterscholen bezocht, vandaag de woonzorgcentra", zegt voorzitter Ronny Van Gastel. "Als de mensen niet naar het carnaval kunnen, dan brengen we het carnaval wel zelf naar de mensen. Samen met de fanfare spelen we liedjes, houden we de sfeer erin en geven we cadeautjes en koekenmanden."

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis dat de Essense carnavalisten nog eens carnaval konden vieren en hun kostuums konden aantrekken. "Dat is een speciaal gevoel voor ons", zegt Van Gastel. "Dit heb ik echt wel gemist. Met de mensen samen zijn is leuk en daar kijken we elk jaar naar uit."