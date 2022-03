Everzwijnen in Molse woonwijk blijken tamme vleesvarkens

De gemeente Mol probeert zes zwijnen te vangen die zijn opgedoken in de woonwijk Achterbos. "Het is een dichtbevolkte buurt dus veel mensen hebben ze sinds woensdag gezien", zegt schepen voor leefmilieu Frederik Loy (CD&V). "In en rond de bossen van Mol-Postel is een everzwijn normaal, maar meer richting het centrum zijn ze toch zeldzaam. De beesten zijn ook erg tam. Er is geen schade aan tuinen, ze woelen enkel wat aarde om. Om al die redenen was al snel duidelijk dat het geen wilde everzwijnen zijn", zegt Loy.