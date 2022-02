Extra PFAS-voorzorgsmaatregelen rond brandweerkazerne in Herentals

Eerder werd mensen die in een straal van 100 meter rond de brandweerkazerne in Herentals wonen, afgeraden om eigen groenten, fruit en eieren te eten doordat de grond er met PFAS verontreinigd is door het gebruik van blusschuim met PFAS. Maar nu wordt ook aan omwonenden in een straal van 500 meter rond de kazerne gevraagd om ook putwater niet te gebruiken als drinkwater of voor de moestuin.