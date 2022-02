Voedselagentschap waarschuwt voor mogelijke aanwezigheid drug MDMA in flessen champagne

Onderzoek in zowel Duitsland als Nederland heeft aangetoond dat de flessen met dit lotnummer gevuld werden met de harddrug, ook bekend als XTC. Fabrikant Moët Hennesy heeft de autoriteiten in Nederland deze week op de hoogte gebracht. Hoe de MDMA in de flessen kwam, is nog niet bekend. De flessen waren gekocht via een nog onbekende website.