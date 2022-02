Foto's van bebloede vrouw, gewond na aanval in Oekraïne, gaan de hele wereld rond: dit is haar verhaal

De vrouw heet Olena Kourilo. Ze is een 52-jarige lerares die in Chuchuiv woont, een stad in het oosten van Oekraïne, niet ver van de stad Charkov, op een vijftigtal kilometer van de Russische grens. Nabij Chuchuiv ligt een luchtmachtbasis van het Oekraïense leger, het was een van de doelwitten van Russische luchtaanvallen gisteren.

Maar niet alleen die luchtmachtbasis werd daarbij geraakt, zo moet blijken uit beelden die ter plaatse gemaakt zijn. Er waren ook explosies in of nabij het gebouw waar Kourilo woont. De vrouw raakte gewond door rondvliegende glasscherven in haar appartement.