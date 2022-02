Geen officieel carnaval in Aalst maar wel een officieuze prins: "Alternatief vieren waar we kunnen"

In Aalst heeft de officieuze prins carnaval, Karel Van De Winkel, gisteren zijn prinsenkostuum voorgesteld. Dat is de traditionele opstap naar het carnavalsweekend. Van De Winkel, ook wel "Sjalen" genoemd, zal er de officieuze alternatieve feesten opluisteren. Hij is niet echt verkozen als prins carnaval. Want, door de coronacrisis gaan de feesten maar beperkt door. Op café zal er alleszins wel gevierd worden en de officieuze prins komt ook met alternatieven voor de vaste carnavalsnummers.