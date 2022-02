Tiens restaurant schenkt geen Russische vodka meer uit protest tegen oorlog: "Gieten alle flessen leeg"

"Ik ben absoluut niet akkoord met wat er nu gebeurt in Oekraïne", legt uitbaatster Katrien Vanistendael uit op Radio 2 Vlaams-Brabant. "We willen ons op onze manier verzetten en gooien daarom alle Russische vodka weg. We gieten alle flessen die we nog hebben leeg. Ik hoop dat andere collega's ons voorbeeld gaan volgen."

In het restaurant wordt de typisch Russische drank vooral gebruikt voor de cocktail Moscow Mule, een combinatie van vodka met ginger beer, limoen en munt. "We blijven die cocktail wel serveren, want hij is heel verfrissend. Maar ik heb al een andere vodka in huis gehaald van Nederlandse makelij. Poetin heeft mij nog niet gebeld om te reageren. (lacht)"