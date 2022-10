Bekijk hier de interactieve video over gezondheid

Journalist Koen Wauters treedt uizonderlijk op als leerkracht. In deze videoles gaat hij in interactie met de jongeren en legt hen uit wat er gaande is met onze planeet. Ze ontdekken welke veranderingen onze planeet uit evenwicht brengen, zoals klimaatverandering, verstedelijking, globalisering en ontbossing. Vervolgens leren ze dat de effecten van die vier factoren ook invloed hebben op de volksgezondheid.

De videoles maakt jongeren bewust van de complexe en globale problemen die er zijn. Zo krijgen ze inzicht in het belang van wetenschappelijk onderzoek én internationale samenwerking als oplossing voor deze complexe problemen. Nadien mogen de leerlingen zelf aan de slag gaan met een speciaal voor de EDUbox ontwikkelde simulator. Ze kruipen in de huid van een wetenschapper en moeten de juiste keuzes maken om een exotische muggenpopulatie in ons land onder controle te brengen.