Hasselaar vreest dat Oekraïense familieleden niet meer het land uit geraken

"Ze waren in shock, ze klonken verward aan de telefoon, ze waren in paniek en je hoorde hun stem trillen. In het oosten was de oorlog al sinds 2014 bezig, maar in de rest van het land hadden ze dat nooit verwacht of geloofd. Daarom zijn ze ook zo laat vertrokken uit Kiev. Een maand geleden had ik hen al gevraagd om te vertrekken, maar toen wilden ze niet, ook al stonden de koffers klaar. We hebben niet geslapen vannacht, en hun hele rit gevolgd via berichten die ze ons stuurden. Maar het is overal file, ze gaan moeilijk vooruit."