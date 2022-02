Huiszoeking bij Kind en Gezin in onderzoek naar dood van baby na incident in 't Sloeberhuisje

Politie en parket hebben gisteren in de voormiddag een huiszoeking gedaan in de kantoren van Kind en Gezin, in Brussel. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen, en verneemt ook onze redactie uit goede bron. De huiszoeking kadert in het onderzoek naar de dood van een baby van 6 maanden na een incident in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje.