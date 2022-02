Veel Belgische bedrijven voelen nu al impact oorlog Oekraïne: "Ons personeel zit in een schuilkelder of is op de vlucht"

"Een heel deel van de mensen is nog aan het werk", zegt Vancraen. "Dat is heel bewonderenswaardig in deze omstandigheden. We hebben hen gezegd dat ze niet hoeven te werken, maar in de eerste plaats moeten zorgen dat zij en hun familie in veiligheid zijn. We willen hen in de eerste plaats helpen."

De klanten van het bedrijf zullen hier niet veel van merken. "Materialise heeft wereldwijd vestigingen. We hebben soortgelijke teams in Maleisië en Colombia. Die zijn nu een heel deel van het werk aan het overnemen. Op die manier kunnen we de continuïteit naar onze klanten garanderen."

Materialise had zich voorbereid op moeilijkheden. "Sommigen van onze werknemers waren al gevlucht naar Polen, waar we ook een afdeling hebben of naar een backoffice in het westen van Oekraïne waar we minder problemen verwachten, maar wat er nu gebeurt, overtreft alles. Het is nog erger dan het worstcasescenario."