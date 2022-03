Kindercarnaval in Wevelgem: “Hier keek iedereen naar uit!”

8 klassen trokken er op uit in carnavalsoutfit. De bonte stoet zorgde voor een kleurrijk schouwspel. Iedereen was uitgelaten maar ook zeer gedisciplineerd. “Wie snoepjes opeet tijdens de stoet mag dat doen, maar de papiertjes niet op straat gooien”, waarschuwde meester Bert die zelf verkleed was als een koe. Ook confetti werd zoveel mogelijk beperkt en het viel op dat de meeste kinderen wel verkleed maar niet gemaskerd meeliepen. “We hebben al lang genoeg een masker moeten dragen, en we willen de kleintjes ook niet benauwd maken want sommige maskers maken hen bang en onzeker.”