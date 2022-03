Kinderkunstenfestival Spinrag Kortrijk steunt vooral Vlaamse artiesten

Er komt nu dus min of meer een normale versie van het festival. "Het is niet zeker dat we opnieuw 13.000 bezoekers zullen ontvangen, zoals bij de laatste editie in 2020”, zegt Van Robaeys, “maar we hebben een mooi, volwaardig programma. Er zijn minder internationale groepen, maar dat is een bewuste keuze. Het voorbije jaar zijn er in eigen land heel wat straffe voorstellingen gemaakt, die amper getoond zijn. We willen de Vlaamse artiesten een extra duwtje in de rug geven, want ook zij hebben moeilijke maanden achter de rug. Spinrag wordt zo een beetje een etalage van wat Vlaanderen te bieden heeft op vlak van kinderkunsten.”