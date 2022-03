Koningin Mathilde eregast in Concertgebouw Brugge

Hoog bezoek in het Concertgebouw van Brugge donderdagavond. Hare Majesteit de Koningin woonde een concert bij van Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen en Matthias Goerne. “Het is feest vandaag en koningin Mathilde is onze hoofdgast”, zegt Katrien Van Eeckhoutte, algemeen directeur van het Concertgebouw.