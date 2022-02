Lagere school in Ninove bouwt fiets in takken om op te vallen tijdens Omloop: "Finish ligt hier vlak bij!"

Heel wat leerlingen hebben nu wel wat interesse gekregen voor de koers en zijn vooral benieuwd of ze hun fiets morgen op de televisie zullen zien. "Het werk blijft sowieso nog wel even liggen want het is straks krokusvakantie. Als het weer later beter wordt en de kinderen willen weer buitenspelen, zullen we de fiets misschien wel opruimen. Maar ook daar maken we een leuk gezamelijk project van", besluit juf Lieve.