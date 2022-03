Lanaken trekt carnavalsweekend op gang

Om precies 15.11 uur is het carnavalsweekend in Lanaken begonnen. De inwoners van Lanaken zijn blij dat na twee jaar van stilte de traditie weer verdergezet wordt. “Er is dan wel geen stoet, het gemeentehuis is wel verpakt in de carnavalskleuren en de heksenkop is opgetrokken, als startteken van ons carnavalsweekend”, zegt burgemeester Marino Keulen (Open VLD).