Landbouwers ruilen akkers en weides voor nieuw natuurgebied tussen Wortel en Merksplas

In totaal moet de waardevolle natuur in de regio tegen 2030 van 200 naar 334 hectare gaan. "We mikken op 40 hectare nieuwe bloemrijke graslanden, 40 hectare natte elzenbossen, 40 hectare aan wilgenstruweel en rietmoeras en een kleine 20 hectare voor weidevogels. Denk aan de kievit, de grutto en de wulp", zegt De Brabandere.

De beheerders dromen ook van de terugkeer van het pimpernelblauwtje. "Die vlinder wordt in ons land als uitgestroven beschouwd. Het pimpernelblauwtje heeft de grote pimpernel nodig. Dat is een waardplant die kan groeien in de wilde graslandschappen die we willen creëren", besluit De Brabandere.